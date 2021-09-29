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  4. Otomotiv devi Honda Türkiye'den böyle çekildi: Artık Türkiye'de araç üretimi yok!

Otomotiv devi Honda Türkiye'den böyle çekildi: Artık Türkiye'de araç üretimi yok!

Honda, 1997 yılından bu yana Kocaeli Gebze Şekerpınar'da faaliyet gösteren fabrikasında üretime son verdi.

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