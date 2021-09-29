Anasayfa Video Galeriler Gündem Otomotiv devi Honda Türkiye'den böyle çekildi: Artık Türkiye'de araç üretimi yok! Otomotiv devi Honda Türkiye'den böyle çekildi: Artık Türkiye'de araç üretimi yok! 29 Eylül 2021 Çarşamba Saat: 07:50 Honda, 1997 yılından bu yana Kocaeli Gebze Şekerpınar'da faaliyet gösteren fabrikasında üretime son verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6153f08f996ff4029d0ed5b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İşte Türkiye'nin mini İHA'sı BOYGA! Seda Sayan'ın programına kadın doktorun bu dansı damga vurdu İmamoğlu’nun ‘Çılgın Proje’ sayısı 32’ye çıktı Bodrum'un kül olan ormanlarından umutlandıran görüntü İstanbul'da dehşet anları: ''Karımı öldürdüm polisi arayın'' Eskort sitesine ilanla gasp Uzmanlar uyardı: Bu dalgada Kovid-19, ikincil enfeksiyon olarak çocukların hayatını tehdit ediyor İzmir’de orman yangını Bahar Candan'ın 3 aylık otel masrafı şoke etti