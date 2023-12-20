Anasayfa Video Galeriler Gündem Otomotiv devinde zam krizi: İşçiler yemekhanede eylem yaptı Otomotiv devinde zam krizi: İşçiler yemekhanede eylem yaptı 20 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 11:20 Güncelleme: 20 Aralık 2023 Çarşamba 11:20 Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş'ta, toplu iş sözleşmesindeki zam oranını beğenmeyen işçiler yemekhanede çatal bıçakları masaya vurarak eylem yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6582a3de72f1534d040a8983" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TikTok'ta müstehcen yayın yapan ''Laz Kızı'' için istenen ceza belli oldu İstanbul'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var İstanbul'un göbeğinde esnafı bıktıran çete çökertildi İstanbul'da adliyede avukatlara kemik kıran saldırı kamerada Interpol'ün aradığı dolandırıcı Türkiye'de yakalandı Asrın felaketinin yıktığı ilimizdeki gizli servetin hasadı başladı ABD Kongresi İsrail protestosu: 60 gözaltı var Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem İstanbul'u sis yuttu! Göz gözü görmüyor