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  4. Otomotiv devinde zam krizi: İşçiler yemekhanede eylem yaptı

Otomotiv devinde zam krizi: İşçiler yemekhanede eylem yaptı

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Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş'ta, toplu iş sözleşmesindeki zam oranını beğenmeyen işçiler yemekhanede çatal bıçakları masaya vurarak eylem yaptı.

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