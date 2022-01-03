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  4. Otoparktaki sıfır km araçlar kuş bakışı yakalandı

Otoparktaki sıfır km araçlar kuş bakışı yakalandı

İstanbul Arnavutköy’de cadde üzerinde bulunan bir oto kiralama firmasının otoparkında bulunan onlarca sıfır araç drone ile görüntülendi.

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