Anasayfa Video Galeriler Gündem Otoparktaki sıfır km araçlar kuş bakışı yakalandı Otoparktaki sıfır km araçlar kuş bakışı yakalandı 03 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 11:40 İstanbul Arnavutköy’de cadde üzerinde bulunan bir oto kiralama firmasının otoparkında bulunan onlarca sıfır araç drone ile görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d2b68fafb348072c28ca33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karşınızda Türkiye'nin ''Benjamin Button'u'', Ajda Pekkan Bilardo sopalı dehşet kamerada Kangal köpekleri koyuna saldırdı! Sebebi hayrete düşürdü Yılmaz Vural canlı yayında Ali Koç'a seslendi İstanbul Boğazı'nda tekne yangını İstanbul'da otelde korku dolu anlar! Müşteriler mahsur kaldı Haiti Başbakanı Henry'e suikast girişimi: 1 ölü Sokak köpeklerinin çocuğa saldırdı anlar kamerada İstanbul'da kadına şiddet kamerada!