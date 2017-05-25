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  3. 25 Mayıs 2017 22:45

Otopsi için morga kaldırılan ceset domuz leşi çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir göçmene ait olduğu düşüncesiyle denizden çıkarılarak otopsi için morga kaldırılan cesedin domuz leşi olduğu ortaya çıktı.

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