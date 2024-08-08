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Otoyolda asit paniği: Yol trafiğe kapatıldı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde D-140 karayolunda tırdan yola dökülen asit paniğe neden oldu. Yol trafiğe kapatılarak yapılan temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.

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