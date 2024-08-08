Anasayfa Video Galeriler Gündem Otoyolda asit paniği: Yol trafiğe kapatıldı Otoyolda asit paniği: Yol trafiğe kapatıldı 08 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 16:21 Güncelleme: 08 Ağustos 2024 Perşembe 16:22 Sakarya'nın Akyazı ilçesinde D-140 karayolunda tırdan yola dökülen asit paniğe neden oldu. Yol trafiğe kapatılarak yapılan temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b4c678bfed169ccd0dbdc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gölden geriye bu manzara kaldı: Her yer bembeyaz İstanbul Teksas'a döndü: Yol kavgasında mermiler havada uçuştu Avrupa değil, Türkiye... Yüzlerce çiftçi ''hükümet istifa'' sloganlarıyla sokağa döküldü Esenyurt’ta hırsızlara tekme tokat meydan dayağı Ankara'da 980 gram doğan minik bebeğe literatüre giren müdahale Sivas'ta korkunç olay: Dünyanın en zehirli yılanı su içerken soktu Cansız bedeni asrın felaketinden tam 1,5 yıl sonra bulundu... Rapçi Ceza yeni imajıyla alay konusu oldu Sedan Togg, Togg T10F test sürüşünde ortaya çıktı