Otoyolda asit paniği: Yol trafiğe kapatıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde D-140 karayolunda tırdan yola dökülen asit paniğe neden oldu. Yol trafiğe kapatılarak yapılan temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.

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