Anasayfa Video Galeriler Gündem Otoyolda ''fuhuş''lu gasp oyunu kamerada Otoyolda ''fuhuş''lu gasp oyunu kamerada 02 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 10:36 Adana-Mersin arasında otoyolda durdurdukları araç sürücülerine fuhuş yaptıklarını söyleyip birliktelik teklif ettikten sonra onları gasp ettiği öne sürülen zanlılar, saniye saniye görüntülendikten sonra operasyonla yakalanıp 20’si tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b734fb9adbb20cf639a603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mahkemede kan donduran intihar girişimi kamerada İzmir'de tepki çeken görüntüler: İtfaiye aracını kullanan kadınlar olay oldu Yanardağdan gökyüzüne fışkıran lavların arasında kayboldu Esra Erol bir mucizeye daha imza attı! 19 yıllık hasret sona erdi İstanbul'da çıkan yangında yangında can pazarı İstanbul'da zincirleme kaza İmamoğlu: ''Uydurma sözlerle kanalı savunan insanların aklından Allah bu şehri korusun'' Dev düdenin oluştuğu anlar kameralara yansıdı AK Parti ile MHP bakın bu sefer de hangi teklifi reddetti ?