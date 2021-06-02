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Otoyolda ''fuhuş''lu gasp oyunu kamerada

Adana-Mersin arasında otoyolda durdurdukları araç sürücülerine fuhuş yaptıklarını söyleyip birliktelik teklif ettikten sonra onları gasp ettiği öne sürülen zanlılar, saniye saniye görüntülendikten sonra operasyonla yakalanıp 20’si tutuklandı.

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