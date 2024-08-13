Anasayfa Video Galeriler Gündem Otoyolda garip görüntü: Efsane Şahin'i orada görenler inanamadı Otoyolda garip görüntü: Efsane Şahin'i orada görenler inanamadı 13 Ağustos 2024 Salı Saat: 12:51 Sakarya D-650 kara yolunda seyir halinde çuval yüklü tırın üstünde otomobil taşındığını görenler hayrete düştü. Cep telefonu kameralarına yansıyan olayda, ilginç manzarayı gören dönüp bir daha baktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bb2cbd8d42c797610ae457" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ne Akdeniz, ne Ege... Türkiye'nin gizli cenneti gurbetçilerin yeni durağı oldu Bakkalda tüplü saldırı: İndirim yaptı diye saldırmış Onları ne kokusu ne de tadı durdurabildi... Kana kana içiyorlar ''Abluka'' operasyonunda tuvalette, perdenin arkasında yakalandılar... Antalyalı aileye tatile geldikleri İstanbul'da hırsızlık şoku Sıradan çilingirleri unutun... O Türkiye'nin UNESCO Çilingiri Squid Game'in yeni sezonundan ilk tanıtım geldi Esenyurt'ta kan donduran cinayet: Direksiyon başındaki arkadaşını öldürdü Organize suç örgütü ''kuyu''ya düştü: Çok sayıda gözaltı var