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  4. Otoyolda garip görüntü: Efsane Şahin'i orada görenler inanamadı

Otoyolda garip görüntü: Efsane Şahin'i orada görenler inanamadı

Sakarya D-650 kara yolunda seyir halinde çuval yüklü tırın üstünde otomobil taşındığını görenler hayrete düştü. Cep telefonu kameralarına yansıyan olayda, ilginç manzarayı gören dönüp bir daha baktı.

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