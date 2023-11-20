Anasayfa Video Galeriler Gündem Otoyolda kar çilesi: Saatlerce mahsur kaldılar! Otoyolda kar çilesi: Saatlerce mahsur kaldılar! 20 Kasım 2023 Pazartesi Saat: 08:30 Güncelleme: 20 Kasım 2023 Pazartesi 08:30 Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan araçlar sebebiyle D100 kara yolu ulaşıma kapandı. Araçları içerisindeki sürücü ve yolcular saatlerce yolda mahsur kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655aeee6802f6754b00ddce3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Anne ve kızı asansörde ölü bulunmuştu: Komşuları gözaltında Fırında görülen dev fare paniğe yol açtı TEM'de zincirleme kabus: Çok sayıda yaralı var! İstanbul'da fırtınada dev dalgalar balıkçıları denize uçurdu Mardinde toz taşınımı her yeri kızıla bürüdü Diyarbakır’da toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü Ankara'da korkunç yangın: 2 kişi öldü, 1 de yaralı var Yine bir KYK yurdu, yine bir asansör kabusu İstanbul'da bir ilçe sular altında!