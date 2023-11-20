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  4. Otoyolda kar çilesi: Saatlerce mahsur kaldılar!

Otoyolda kar çilesi: Saatlerce mahsur kaldılar!

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Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan araçlar sebebiyle D100 kara yolu ulaşıma kapandı. Araçları içerisindeki sürücü ve yolcular saatlerce yolda mahsur kaldı.

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