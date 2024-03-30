Anasayfa Video Galeriler Gündem Otoyolda kimyasal alarm! Azot yüklü tanker patladı Otoyolda kimyasal alarm! Azot yüklü tanker patladı 30 Mart 2024 Cumartesi Saat: 09:05 Güncelleme: 30 Mart 2024 Cumartesi 09:05 Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan azot yüklü tanker şarampole devrilip patladı, tankerin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6607abb1c599d5d35f03f8f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bayraktar TB3 27 saat kesintisiz uçtu Bahçelievler'de sokak ortasında silahlı çatışma Komşuların laf atma tartışması silahlı çatışmaya döndü Yine akran şiddeti! Liseli kızlar kavga etti, hepsi seyretti GTA oyunu değil Türkiye: Trafikteki aracı silahıyla gasp etti Seçim öncesi 68 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var ''Polisim'' dedi, 560 bin TL dolandırdı Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem İstanbul'da tekstil fabrikasında korkutan yangın