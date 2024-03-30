  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Otoyolda kimyasal alarm! Azot yüklü tanker patladı

Otoyolda kimyasal alarm! Azot yüklü tanker patladı

Güncelleme:

Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan azot yüklü tanker şarampole devrilip patladı, tankerin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bayraktar TB3 27 saat kesintisiz uçtu
Bayraktar TB3 27 saat kesintisiz uçtu
Bahçelievler'de sokak ortasında silahlı çatışma
Bahçelievler'de sokak ortasında silahlı çatışma
Komşuların laf atma tartışması silahlı çatışmaya döndü
Komşuların laf atma tartışması silahlı çatışmaya döndü
Yine akran şiddeti! Liseli kızlar kavga etti, hepsi seyretti
Yine akran şiddeti! Liseli kızlar kavga etti, hepsi seyretti
GTA oyunu değil Türkiye: Trafikteki aracı silahıyla gasp etti
GTA oyunu değil Türkiye: Trafikteki aracı silahıyla gasp etti
Seçim öncesi 68 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Seçim öncesi 68 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var
''Polisim'' dedi, 560 bin TL dolandırdı
''Polisim'' dedi, 560 bin TL dolandırdı
Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da tekstil fabrikasında korkutan yangın
İstanbul'da tekstil fabrikasında korkutan yangın