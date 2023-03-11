Anasayfa Video Galeriler Gündem Otoyolda kimyasal yüklü TIR paniği Otoyolda kimyasal yüklü TIR paniği 11 Mart 2023 Cumartesi Saat: 12:50 Güncelleme: 11 Mart 2023 Cumartesi 12:50 Afyonkarahisar’da kontrolde çıkan bir tanker devrilirken, ölen ya da yaralananın olmadığı kazada tankerin kimyasal madde yüklü olması paniğe neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640c4ee006ec1775f8562e43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara Büyükşehir'den ailesi sosyal yardım alan öğrencilere abonman desteği Depremde ağır hasar alan evin kirasını istemiş Deprem bölgesinde ilginç görüntü: Kahveyi ''refüje'' taşıdı İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı, yaralılar var Otomobiliyle köpeği ezdi, arkasına bakmadan basıp gitti Canlı yayında isyan etti: ''Kızılay'a kan bile vermem'' Asrın felaketi sonrası akıl almaz manzara: Dev çukur her şeyi yuttu! Deprem anına ait tüyler ürperten yeni görüntüler ortaya çıktı Burası Türkiye'nin cenneti bir Kuşgölü'ydü... Göl kurudu, balıklar öldü, kuşlar göçtü