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Otoyolda kimyasal yüklü TIR paniği

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Afyonkarahisar’da kontrolde çıkan bir tanker devrilirken, ölen ya da yaralananın olmadığı kazada tankerin kimyasal madde yüklü olması paniğe neden oldu.

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