Otoyolda sis faciası: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa’da yolcu otobüsü ile iki tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

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