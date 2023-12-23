Anasayfa Video Galeriler Gündem Otoyolda sis faciası: Ölü ve yaralılar var Otoyolda sis faciası: Ölü ve yaralılar var 23 Aralık 2023 Cumartesi Saat: 11:40 Şanlıurfa’da yolcu otobüsü ile iki tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65869d10e4937c6f89053273" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 13 ilde 5 kabus çetesi çökertildi: Kurdukları tuzak ''pes'' dedirtti Fırtına yolcu uçağını kağıt gibi savurdu Noel pazarında kabus: 1 kişi öldü Ameliyatta hastaya doktor yumruğu kamerada CHP Sultangazi Gençlik Kolları yardımcısına silahlı saldırı CHP'li isme saldırıda kullanılan araç ve silahları yaktılar AK Parti Kadın Kolları Başkanı'ndan Erdoğan'a: ''Rabbim çocuklarımın ömründen alsın, size versin'' İçişleri Bakanlığı'ndan yeni operasyon: 81 ilde 457 gözaltı var! Erdoğan ve Bakan Şimşek'ten dikkat çeken ''borsa'' açıklaması