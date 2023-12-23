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  4. Otoyolda sis faciası: Ölü ve yaralılar var

Otoyolda sis faciası: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa’da yolcu otobüsü ile iki tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

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