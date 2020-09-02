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  3. 02 Eylül 2020 12:40

ÖTV zammı öncesi ödemesini yaptığı araba için 55 bin TL daha istediler!

Bursa’da sıfır cip almak için 276 bin lira ödeme yapan bir vatandaş, üç gün sonra firmanın ÖTV zammını gerekçe göstererek 55 bin lira daha istediğini açıkladı.

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