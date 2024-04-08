Anasayfa Video Galeriler Gündem Oy pusulasındaki ''lakap'' yüzünden mazbatasını alamadı Oy pusulasındaki ''lakap'' yüzünden mazbatasını alamadı 08 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 07:31 Güncelleme: 08 Nisan 2024 Pazartesi 07:31 Yerel seçimlerde Bursa'da muhtar adayı olan ve 1.570 oyla muhtar seçilen kadın aday, azalarından birinin lakabının da pusulaya yazılması nedeniyle mazbatası alınamadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6613731c6597232c9a0f0113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadıköy'de Galatasaraylı baba ve kıza saldırI 71 ilde bayram temizliği: 959 zanlı yakalandı İstanbul'da gece yarısı yangın paniği: 11 kişi mahsur kaldı Yine başıboş köpek dehşeti: Baba oğlu için kendini feda etti Paris'te patlama: Ölü ve yaralılar var Bahar beklerken kış geldi... Bir şehrimiz bembeyaz kar örtüsü altında Kadınlar tartıştı, eşleri çatıştı... Yaralılar var Galatasaray golü attı, Fenerbahçe sahadan çekildi AK Parti'yi meğer cübbeli Ahmet kurtarmış