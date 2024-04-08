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  4. Oy pusulasındaki ''lakap'' yüzünden mazbatasını alamadı

Oy pusulasındaki ''lakap'' yüzünden mazbatasını alamadı

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Yerel seçimlerde Bursa'da muhtar adayı olan ve 1.570 oyla muhtar seçilen kadın aday, azalarından birinin lakabının da pusulaya yazılması nedeniyle mazbatası alınamadı.

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