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Oy sayımında bıçaklı kavga: Yaralılar var

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Mersin'in Tarsus ilçesinde oy sayımı sırasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

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