Anasayfa Video Galeriler Gündem Oy sayımında bıçaklı kavga: Yaralılar var Oy sayımında bıçaklı kavga: Yaralılar var 14 Mayıs 2023 Pazar Saat: 21:10 Güncelleme: 14 Mayıs 2023 Pazar 21:10 Mersin'in Tarsus ilçesinde oy sayımı sırasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6461240e74bddf585f07f463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR YSK Başkanı açıkladı; yayın yasağı kalktı! Sandıklar kapandı, oy sayımı başladı Bahçeli'nin arkasından kalp işareti yaptı Erdoğan'ı arkasında görünce şaşkına döndü ''Dünyanın en uzun boylu kadını'' oyunu böyle kullandı Seçim sabahı ekipleri harekete geçiren patlama TRT, siyasilerin propaganda konuşmalarının kamera arkasını yayımladı Tarihi gün sandık yemini ile başladı Ünlü profesör korkuttu: ''7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz''