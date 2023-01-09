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Öykü Serter'in videosu ifşa oldu: Paranın gücü...

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla Youtube'da yayınlanan programın sunucusu Öykü Serter'in çektiği video sosyal medyada gündem oldu.

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