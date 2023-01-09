Anasayfa Video Galeriler Gündem Öykü Serter'in videosu ifşa oldu: Paranın gücü... Öykü Serter'in videosu ifşa oldu: Paranın gücü... 09 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 20:05 Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla Youtube'da yayınlanan programın sunucusu Öykü Serter'in çektiği video sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63bc495292df7f79081c1c53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukrayna ordusunun basın sözcüsünün ''çılgın'' partisi olay oldu Fotoğraflar ABD'den değil Türkiye'den! Ev ev gezip ''korku'' saçtılar Yol buz pistine döndü, araçlar birbirine girdi Tam 14 yıl sürdü... İzmir'in yanan ormanları yeniden yeşillendi Hipodromda temizlik işçisine tokatlı saldırı! İstanbul'da 2 kadının cansız bedeni bulundu Gürcistan sınırındaki ''iPhone'' kuyruğundan eser kalmadı İstanbul’da değnekçilere operasyon: Çok sayıda gözaltı var Öğrenci servisi devrildi: 1 öğrenci öldü 14 öğrenci yaralı