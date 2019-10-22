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  3. 22 Ekim 2019 21:40

Oyun arkadaşını ölüme itti !

İstanbul Beyoğlu’nda arkadaşlarıyla top oynarken dengesini kaybeden 12 yaşındaki çocuk yaklaşık 3 metre yüksekten boşluğa düşerek yaralandı. O anlar ise kameraya yansıdı.

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