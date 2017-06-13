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  3. 13 Haziran 2017 20:15

Oyun oynarken bacağına demir saplandı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde oyun oynarken bacağına demir saplanan ve itfaiyenin kurtardığı çocuk hastanede tedavi altına alındı.

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42 bin Suriyeli Türkiyeden ülkesine döndü
42 bin Suriyeli Türkiyeden ülkesine döndü
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Ceylin son yolculuğuna uğurlandı
Ceylin son yolculuğuna uğurlandı
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'Ev hapsi cezası'na çarptırılan 'evsiz'in çaresizliği...
'Ev hapsi cezası'na çarptırılan 'evsiz'in çaresizliği...
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GAÜ 31inci dönem mezuniyet töreni
GAÜ 31inci dönem mezuniyet töreni
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Diyarbakırda ilk kez bezelye üretildi
Diyarbakırda ilk kez bezelye üretildi
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Boşanmak isteyen eşini öldüren sanık: Asli görevlerini yapmıyordu
Boşanmak isteyen eşini öldüren sanık: Asli görevlerini yapmıyordu