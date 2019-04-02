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  3. 02 Nisan 2019 13:02

Oyun parkını fırtına vurdu: 2 çocuk öldü, 18 çocuk yaralandı

Çin'de fırtınanın etkisi ile çocuk parkındaki şişme oyun platformu, çocukların üzerinde bulunduğu sırada havalandı. Olayda 2 çocuk hayatını kaybetti, 18 çocuk da yaralandı.

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