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  3. 11 Nisan 2017 13:50

Oyuncak bebekten esrar çıktı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda Azebaycan'a gönderilmek üzere hazırlanan kargo paketinde bulunan bir oyuncak bebeğin içine zulalanan 84 gram esrar ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

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