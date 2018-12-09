Oyuncaklarını arkadaşları için verdiler, biletleri kaptılar
09 Aralık 2018 15:20
Oyuncaklarını arkadaşları için verdiler, biletleri kaptılar
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde “Bir Oyuncak Getirene Bir Bilet” kampanyası yoğun ilgi gördü. Minik tiyatro severler yanlarında getirdikleri oyuncakları köy okullarındaki arkadaşları için verirken, ücretsiz oyun biletlerini aldı.Bozüyük Belediyesi gerçekleştirdiği anlamlı projelere bir yenisini daha ekleyerek sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yeni bir uygulamaya daha imza attı. Tiyatro...