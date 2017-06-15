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  3. 15 Haziran 2017 13:15

Oyuncu Barış Atay gözaltına alındı

DİZİ oyuncusu 36 yaşındaki Barış Atay, hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle Muğla'nın Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi'nde, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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