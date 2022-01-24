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  4. Oyuncu Bülent Şakrak'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Oyuncu Bülent Şakrak'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Oyuncu Bülent Şakrak'ın bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi Meral Şakrak son yolculuğuna uğurlandı.

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