Anasayfa Video Galeriler Gündem Oyuncu Bülent Şakrak'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Bülent Şakrak'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu 24 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 15:51 Oyuncu Bülent Şakrak'ın bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi Meral Şakrak son yolculuğuna uğurlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61eea0bd7d8bab60c10df257" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Soğuğa meydan okuyan Pelin Akil, kendini karın içine bıraktı Çin'den ABD ve Japonya'ya misilleme! 39 savaş uçağı havalandı Karda mahsur kalan 80 kişi kurtarıldı Havada kaos: Uçaklar İstanbul'a inemedi! THY'den sefer iptalleri İstanbul'da korkutan patlamalar! Yeraltı kabloları alev aldı Yedek lastikte eroin zulası Elazığ ve Malatya genç mühendislerin elinde yükseliyor Fatma Girik'in ölüm sebebiyle ilgili dikkat çeken açıklama Bakan Kurum’dan videolu ''Elazığ Depremi'' mesajı