Anasayfa Video Galeriler Gündem Oyuncu Nilperi Şahinkaya oy kullanırken zor anlar yaşadı Oyuncu Nilperi Şahinkaya oy kullanırken zor anlar yaşadı 31 Mart 2024 Pazar Saat: 14:35 Güncelleme: 31 Mart 2024 Pazar 14:35 Oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın oy kullanırken zarfı sandığa atarken zorluk yaşadığı anlar kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66094a924afc224ea60b0f53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir aday seçim bitmeden zaferini ilan etti Oyunu kullanan Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti AK Partili adaydan basına fırça Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı İmamoğlu Beylikdüzü'nde oyunu kullandı Türkiye'nin en yaşlı seçmeni sandık başında Sandık başında Candan Erçetin sürprizi Mansur Yavaş oyunu kullandı: ''Belediye bahçesinde görüşürüz'' Cem Yılmaz sandık başında bombayı patlattı