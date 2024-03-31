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  4. Oyuncu Nilperi Şahinkaya oy kullanırken zor anlar yaşadı

Oyuncu Nilperi Şahinkaya oy kullanırken zor anlar yaşadı

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Oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın oy kullanırken zarfı sandığa atarken zorluk yaşadığı anlar kameralara yansıdı.

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