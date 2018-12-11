  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Aralık 2018 19:30

Oyuncu Tuba Büyüküstün, Suriyeli çocuklarla resim yaptı

Oyuncu Tuba Büyüküstün, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve UNICEF başkanlarıyla birlikte Suriyeli ve Türk çocuklarla duvar resmi yaptı. Oyuncu Tuba Büyüküstün, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve UNICEF başkanlarıyla birlikte Suriyeli ve Türk çocuklarla bir sanat atölyesindeki etkinliğe katıldı. Avrupa Birliği’nin finanse ettiği ve UNICEF’in yürüttüğü bir proje kapsamında Suriyeli ve...

Bilgin Pro
Video Galeri
Brezilya’da katedrale silahlı saldırı: 4 ölü, 3 yaralı
Brezilya’da katedrale silahlı saldırı: 4 ölü, 3 yaralı
Video Galeri
Taksiciler krizi fırsata çevirdi
Taksiciler krizi fırsata çevirdi
Video Galeri
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yarın
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yarın
Video Galeri
Marmaray’da teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor
Marmaray’da teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor
Video Galeri
1 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
1 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM