Oyuncu Tuba Büyüküstün, Suriyeli çocuklarla resim yaptı
11 Aralık 2018 19:30
Oyuncu Tuba Büyüküstün, Suriyeli çocuklarla resim yaptı
Oyuncu Tuba Büyüküstün, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve UNICEF başkanlarıyla birlikte Suriyeli ve Türk çocuklarla duvar resmi yaptı. Oyuncu Tuba Büyüküstün, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve UNICEF başkanlarıyla birlikte Suriyeli ve Türk çocuklarla bir sanat atölyesindeki etkinliğe katıldı. Avrupa Birliği’nin finanse ettiği ve UNICEF’in yürüttüğü bir proje kapsamında Suriyeli ve...