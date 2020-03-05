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ERDOĞAN VE PUTİN KAMERALAR KARŞISINDA - CANLI İZLE
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  3. 05 Mart 2020 18:05

Oyuncusuna kızan antrenör, dehşet yaşattı

İstanbul'da genç erkekler kategorisinde düzenlenen özel basketbol turnuvasında antrenör Özlem B., sporcular ve seyircilerin gözü önünde takım oyuncusuna saldırarak dehşeti yaşattı.

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