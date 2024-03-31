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  4. Oyunu kullanan Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti

Oyunu kullanan Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti

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MHP lideri Devlet Bahçeli, oyunu Ankara'da Anıttepe Ortaokulu’nda oyunu kullandı. Oyunu veren Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti.

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