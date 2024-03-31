Anasayfa Video Galeriler Gündem Oyunu kullanan Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti Oyunu kullanan Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti 31 Mart 2024 Pazar Saat: 14:15 Güncelleme: 31 Mart 2024 Pazar 14:15 MHP lideri Devlet Bahçeli, oyunu Ankara'da Anıttepe Ortaokulu’nda oyunu kullandı. Oyunu veren Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660945e05cf70da013028683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Oyuncu Nilperi Şahinkaya oy kullanırken zor anlar yaşadı Bir aday seçim bitmeden zaferini ilan etti AK Partili adaydan basına fırça Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı İmamoğlu Beylikdüzü'nde oyunu kullandı Türkiye'nin en yaşlı seçmeni sandık başında Sandık başında Candan Erçetin sürprizi Mansur Yavaş oyunu kullandı: ''Belediye bahçesinde görüşürüz'' Cem Yılmaz sandık başında bombayı patlattı