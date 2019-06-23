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  3. 23 Haziran 2019 16:05

Oyunu kullanan vatandaşlar tatile gitmek için havalimanına akın etti

23 Haziran’da yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu kullanan vatandaşların tatil yolcuğu başladı. Tatile giden vatandaşlar nedeniyle İstanbul Havalimanı en yoğun günlerinden birini yaşadı. 23 Haziran’da yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu kullanan vatandaşlar tatil yoluna çıktı. Oyunu kullanan çok sayıda vatandaş...

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