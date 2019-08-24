Özbek’in haciz işlemi başlattığı Galatasaray Adası havadan görüntülendi
24 Ağustos 2019 09:50
Özbek’in haciz işlemi başlattığı Galatasaray Adası havadan görüntülendi
Galatasaray’da 2 yıl 8 ay başkanlık yapan Dursun Özbek’in 8 milyon lira alacağı için haczettirdiği, yaklaşık 2 sene önce imara aykırı yapılaşma nedeniyle kaçak yapıları yıkılarak kaderine terk edilen Galatasaray Adası’nın son durumu havadan görüntülendi. Galatasaray’da 23 Mayıs 2015 ile 20 Ocak 2018 arasında 2 yıl 8 ay başkanlık yapan Dursun Özbek, geçtiğimiz hafta kulüpten alacakları için...