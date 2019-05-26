Özbekistan’da geleneksel Çiçek Festivali coşkuyla kutlandı
26 Mayıs 2019 17:10
Özbekistan’da geleneksel Çiçek Festivali coşkuyla kutlandı
Özbekistan’ın Namangan kentinde bu yıl 59’uncusu düzenlenen Çiçek Festivali yüzlerce kişinin katılımı ile coşkuyla kutlandı. Namangan bu yıl farklı ülkelerden getirilen çiçeklerin de kullanıldığı 59. Çiçek Festivaline ev sahipliği yaptı. Çiçekler şehri olarak da bilinen Namangan’da düzenlenen festival kapsamında rengarenk çiçeklerle süslenen iş makinesi, traktör, ambulans ve diğer araçlar...