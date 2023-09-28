Anasayfa Video Galeriler Gündem Özbekistan'da şiddetli patlama: 1 ölü, 163 yaralı Özbekistan'da şiddetli patlama: 1 ölü, 163 yaralı 28 Eylül 2023 Perşembe Saat: 11:00 Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir depoda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 163 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651532954195842cbb61fa63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MALİ'den 40 yaş küçük sevgilisine olay evlilik teklifi Mehmet Ali Erbil'den 40 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi CNN Türk'ten İmamoğlu ve Yavaş için canlı yayında tepki çeken yayıncılık İstanbul'da korku dolu gece: Facianın eşiğinden dönüldü! Hastanede skandal! Bebek hırsızı kamerada Oyuncu Seda Fettahoğlu'nun cesedini bulan gencin ifadesi ortaya çıktı 5'inci kez Dünya Şampiyonu olup, Atatürk'lü zafer mesajıyla mest etti UEFA'dan Fenerbahçe mi, Galatasaray mı anketi Şimşeklerin dansı böyle görüntülendi! Gece, gündüze döndü