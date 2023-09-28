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Özbekistan'da şiddetli patlama: 1 ölü, 163 yaralı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir depoda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 163 kişi yaralandı.

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