Anasayfa Video Galeriler Gündem Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında sürpriz görüşme Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında sürpriz görüşme 19 Haziran 2023 Pazartesi Saat: 13:55 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklamalar peş peşe geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649034214d6849298468f583" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İntihara kalkışan genç kız, ifadesinde her şeyi anlattı! Okul arkadaşı tutuklandı Kirasını 2 kat zamlayan ev sahibi eşyalarını atıp evi başkasına kiraladı Yaz öncesi denizdeki kabus hortladı Cehennem sıcakları 96 can aldı Türkiye'nin mavi cennetinde turist rekoru bekleniyor Deprem anına dair korkunç görüntü ortaya çıktı Asgari ücret için ikinci toplantı başladı: İşte masadaki rakamlar! Bir ilimizde daha petrol heyecanı! Çalışmalar başladı Yaş 70 ama iş bitmemiş! 73 yaşında attığı adım herkesi şaşırttı