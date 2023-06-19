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Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında sürpriz görüşme

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklamalar peş peşe geldi.

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