Anasayfa Video Galeriler Gündem Özdağ paylaştı: Netflix dizisindeki dikkat çeken Türkiye sahnesi Özdağ paylaştı: Netflix dizisindeki dikkat çeken Türkiye sahnesi 18 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 11:00 Güncelleme: 18 Eylül 2023 Pazartesi 11:00 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Netflix'te yayınlanan Top Boy dizisinden Türkiye'nin konu edildiği bir sahne paylaştı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650803aaffa19845c47a53b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Geçen sene 40 liraydı, bu sene 8 lira! Ürünler elde kaldı Yine Esenyurt, yine olay! Polis ateş açtı İzmir'deki helikopter kazasında özel ekip devreye girdi İstanbul'da restoranda korkunç saldırı! İstanbul trafiğinde tekme tokat kavga kamerada Şaşkına çeviren görüntü... Musluklardan su yerine ''kurtçuk'' aktı Erdoğan'dan Elon Musk'a Türkiye çağrısı Dinamit yüklü kamyon devrildi; yol trafiğe kapatıldı Ayıların insanlara saldırmadığını söylerken saldırıya uğradı