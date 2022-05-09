Özdağ'dan İçişleri Bakanı Soylu'yu kızdıracak sözler: ''Anneciğim diye dolaşıyordu''

İçişleri Bakanı Soylu'nun canlı yayında kendisi için söylediği "Hayvandan aşağı biridir. Soros çocuğudur" sözleri sonrasında öfkesi dinmeyen Zafer Partisi lideri Özdağ bugün kameralar karşısında yine İçişleri Bakanı Soylu'ya yüklendi ve "Ben bu ülke için resmi olarak çalışırken, Soylu, DYP ilçe başkanı olarak Tansu Çiller'in etrafında 'anneciğim' diye dolaşıyordu"...

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