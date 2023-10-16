Anasayfa Video Galeriler Gündem Özel halk otobüslerine ''Ücretsiz yolcu taşımayacağız'' yazısı asıldı Özel halk otobüslerine ''Ücretsiz yolcu taşımayacağız'' yazısı asıldı 16 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 17:40 Güncelleme: 16 Ekim 2023 Pazartesi 17:40 Türkiye genelinde ayda sadece 4 gün ücretsiz yolcu taşıyacağını açıklayan özel halk otobüsçüleri, Ankara'daki araçlarına ''Ücretsiz yolcu taşıyamayacağız'' yazısı yapıştırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652d4b57d4deb768d25bf853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk-İş'ten asgari ücret komisyonu kararı Skandal! Küçücük çocuklara nişan yaptılar 5 yıldızlı otel gibi hastane! Bugün hizmete başladı Ünlü grubun gitaristinin eski sevgilisinden şiddet iddiası Yok böyle bir dolandırıcılık! Altın diye bakın ne sattı AK Partili Mamak Belediyesi'nde işçi kıyımı Düğün mü, savaş mı ? Ortalık birbirine girdi İstanbul trafiğinde tarihe geçen hırsızlık iddiası Kore gazisine otomobili için servet teklif ettiler, kabul etmedi