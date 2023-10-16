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  4. Özel halk otobüslerine ''Ücretsiz yolcu taşımayacağız'' yazısı asıldı

Özel halk otobüslerine ''Ücretsiz yolcu taşımayacağız'' yazısı asıldı

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Türkiye genelinde ayda sadece 4 gün ücretsiz yolcu taşıyacağını açıklayan özel halk otobüsçüleri, Ankara'daki araçlarına ''Ücretsiz yolcu taşıyamayacağız'' yazısı yapıştırdı.

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