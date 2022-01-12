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Özel halk otobüsü 9 araca çarptı: Yaralılar var

Antalya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan özel halk otobüsü, 9 araca çarptı. Kazada bir koruma polisinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

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