Anasayfa Video Galeriler Gündem Özel halk otobüsü 9 araca çarptı: Yaralılar var Özel halk otobüsü 9 araca çarptı: Yaralılar var 12 Ocak 2022 Çarşamba Saat: 14:21 Antalya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan özel halk otobüsü, 9 araca çarptı. Kazada bir koruma polisinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61deb99f2623a9244e7d9413" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da motosiklet hırsızlık çetesi çökertildi Cem Bölükbaşı Formula 2'de! Antalya'da ilginç anlar! Şehre inen 2 geyik kameraya yansıdı Kar yağışı Edirne'den giriş yaptı! Kent beyaza büründü DEAŞ'a 300 polisle şafak operasyonu Sarıyer'de iki İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var Hastaneye yetişemeyen kadın otobüste doğurdu Liseli kızların meydan kavgasına coplu müdahale Sokak köpekleri minik çocuğa kabusu yaşattı