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  3. 15 Ağustos 2019 17:42

Özel halk otobüsü sapığı güvenlik kamerasında

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, halk otobüsünde ön koltukta oturan kadına sarılarak göğüslerini ellediği iddia edilen Özbekistan asıllı 52 yaşındaki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu kimliği tespit edilerek yakalandı.

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