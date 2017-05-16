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  3. 16 Mayıs 2017 12:45

Özel Halk Otobüsü şoförlerine eğitim verildi

İETT Genel Müdürlüğü ve İstanbul Anadolu yakası Özel Halk otobüsü kurumu olan Özulaş A.Ş. organizasyonu ile Kadıköy Hasanpaşa İETT Garajında otobüs şoförlerine eğitim verildi.

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