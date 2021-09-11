Anasayfa Video Galeriler Gündem Özel Halk Otobüsü şoförü günün kahramanı oldu Özel Halk Otobüsü şoförü günün kahramanı oldu 11 Eylül 2021 Cumartesi Saat: 12:50 Bingöl’de halk otobüsü şoförü, baygınlık geçiren kızı hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirdi. O anlar da araç içi kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/613c7bf1a49cb54d390129f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu'ndan ''Beton Kanal'' sorusuna yanıt: ''2 milyonla kalmaz, virüstür; bulaşır ve devam eder'' Balıkesir'de orman yangını Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Esaret altındaki balinanın intiharı! Ersan Şen ile Cem Küçük Habertürk canlı yayınında birbirine girdi Ankara'da yolcu otobüsü yandı: Ölü ve yaralılar var Korkulan oldu: Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci için olay sözler Tramvay durağında can pazarı: Çığlıklarına koştular Yaşlıların kabusu olan hırsız kamerada