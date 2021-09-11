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Özel Halk Otobüsü şoförü günün kahramanı oldu

Bingöl’de halk otobüsü şoförü, baygınlık geçiren kızı hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirdi. O anlar da araç içi kamerasına yansıdı.

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