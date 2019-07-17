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  3. 17 Temmuz 2019 09:34

Özel halk otobüsünde genç kızın yaşadığı dehşet kamerada

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hareket halindeki özel halk otobüsünden düşen 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Dehşet dolu anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

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S-400 teslimatında 13. uçak Mürted Hava Üssü’ne indi
S-400 teslimatında 13. uçak Mürted Hava Üssü’ne indi
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Tırnakçı kadının, sahte alyansla yaptığı hırsızlık kamera
Tırnakçı kadının, sahte alyansla yaptığı hırsızlık kamera
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FSM Köprüsü’nde bakım ve onarım çalışmalarındaki son durum havadan görüntülendi
FSM Köprüsü’nde bakım ve onarım çalışmalarındaki son durum havadan görüntülendi
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Aydos Ormanı’nda vahşi kadın cinayeti
Aydos Ormanı’nda vahşi kadın cinayeti
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7 terörist daha etkisiz hale getirildi
7 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Eyüpsultan’da minibüsçü tartışması kamerada
Eyüpsultan’da minibüsçü tartışması kamerada
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