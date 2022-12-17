Anasayfa Video Galeriler Gündem Özel Harekat İstanbul'da sahaya indi! Nefes kesen anlar Özel Harekat İstanbul'da sahaya indi! Nefes kesen anlar 17 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 17:25 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı 540 özel harekat personeli 54 saat süren nefes kesen bir tatbikat gerçekleştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639dd14ed5a6c02a0e73d013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da kışın ortasında yaz yaşanıyor! Soluğu denizde aldılar Yunan jetlerinden küstah taciz! Savaşan şahinlerimiz peş peşe havalandı! Başkentte karpostallık manzaralar oluşturan sis, havadan görüntülendi AVM'de indirim çılgınlığı! Vatandaş birbirini ezdi Messi için 2 bin kişilik lokma dağıttırdı Türkiye Amatör Futbol Ligi ekibinin soyunma odasından skandal görüntüler Akşener 2023 için kararını verdi! İYİ Partili isim canlı yayında açıkladı Türkiye'nin cennetiydi, 4 balık türü yok oldu, 6 tür tehdit altında İzmir'de rehine krizi! Eşini ve çocuğunu rehin aldı