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  3. 07 Mart 2020 16:30

Özel harekatçılar Meriç Nehri'nde devriye attı

Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesini önlemek amacıyla sınıra gönderilen özel harekat polisleri, Meriç Nehri'nde zodyak botla devriye attı.

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