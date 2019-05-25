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  3. 25 Mayıs 2019 16:30

Özel Harekat’ın balık adamlı tatbikatı nefes kesti

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Özel Harekat Taktik Su Altı Grup Amirliği’nin nesef kesen tatbikatına ilişkin video yayınladı. EGM, Türk Polis Teşkilatı isimli sosyal medya hesabı twitter üzerinden, Özel Harekat Taktik Su Altı Grup Amirliği’nin gerçekleştirdiği tatbikat anlarını içeren video paylaştı o görüntüler nefesleri kesti. Görüntülerde, zodiac bot içerisindeki özel...

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