  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 18 Mayıs 2017 11:45

Özel harekatın videosu minik öğrencileri ağlattı

Mardin Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polislerin, minik öğrencilere gönderdiği video ve mektup öğrencileri gözyaşlarına boğdu.

Video Galeri
Evlilik sezonu, çeyiz sandığı satan esnafın yüzünü güldürdü
Evlilik sezonu, çeyiz sandığı satan esnafın yüzünü güldürdü
Video Galeri
İplik fabrikasında 23 günde ikinci kez yangın çıktı
İplik fabrikasında 23 günde ikinci kez yangın çıktı
Video Galeri
Türk Yıldızları ve Solotürkün gösterisi kokpit kamerasında
Türk Yıldızları ve Solotürkün gösterisi kokpit kamerasında
Video Galeri
Hayallerinin ötesini mezuniyet defilesinde sundular
Hayallerinin ötesini mezuniyet defilesinde sundular
Video Galeri
Taksimde yürekleri sızlatan görüntü
Taksimde yürekleri sızlatan görüntü
Video Galeri
Muğla-Denizli yolunda otobüs devrildi: 16 yaralı
Muğla-Denizli yolunda otobüs devrildi: 16 yaralı