Anasayfa Video Galeriler Gündem Özel Harekat'tan Çin'in kurtarma ekibine özel destek Özel Harekat'tan Çin'in kurtarma ekibine özel destek 10 Şubat 2023 Cuma Saat: 18:40 Kahramanmaraş depremi sonrasında kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'da Çin'den gelen kurtarma ekibi tam sessizliğin sağlanmasını isteyince devreye Özel Harekat girdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e66564b18b8c2493726a13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şanlıurfa'da deprem sonrası korkutan manzara! Celal Şengör’den Erdoğan’a: “Tenkit edene şerefsiz diyor” Muhalefetten sert sözler: ''AFAD yetersiz kaldı'' Osmaniye'de artçı deprem: 4 katlı bina yıkıldı! Enkazdan ses geldi; 8 kişi peş peşe çıkarıldı Erdoğan: Farklı kente geçenlerin kira bedellerini karşılayacağız Hatay'da yol kesen yağmacılar kamerada Depremden saniyeler önce ışık patlaması Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler!