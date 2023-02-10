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Özel Harekat'tan Çin'in kurtarma ekibine özel destek

Kahramanmaraş depremi sonrasında kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'da Çin'den gelen kurtarma ekibi tam sessizliğin sağlanmasını isteyince devreye Özel Harekat girdi.

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