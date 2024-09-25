Anasayfa Video Galeriler Gündem Özel Harekat'tan gece yarısı psikopat boksör operasyonu Özel Harekat'tan gece yarısı psikopat boksör operasyonu 25 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 11:51 Bursa'da, polis ekibine, evinin penceresinden silah doğrultan şüpheli, Özel Harekat'ın düzenlediği nefes kesen bir operasyonla yakalandı. Operasyon anı saniye saniye kamerada... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f3cf2652d5a7fcde0980d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Van'da 1 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kamerada İETT'den Neşet Ertaş için vefa otobüsü Bozkırın ortasında bir vaha: Kurak araziyi ormana çevirdi İstanbul'un barajlarından kötü haber ''Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın'' Dünyada eşine nadir rastlanan bir doğa harikası: Otlukbeli Gölü Biden'dan dikkat çeken veda: ''Bir kırılma noktasındayız'' 27 ilde binden fazla kaçak göçmen yakalandı İstanbul'da çocuğa öz baba şiddeti kamerada