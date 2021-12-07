Anasayfa Video Galeriler Gündem Özel Harekat'tan nefes kesen tatbikat Özel Harekat'tan nefes kesen tatbikat 07 Aralık 2021 Salı Saat: 13:46 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nce ''Özel Harekat 2021 Yıl Sonu Tatbikatı'' düzenlendi. Özel harekatçıların tatbikatı film sahnelerini aratmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61af3b74f753621de7228613" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uzaklaştırma kararı vardı... Eşini koruyan askerlerle çatıştı! Dolandırıcıların yeni tuzağı ''karekod'' olarak bilinen ''QR Kod'' oldu Damada ''pompalı tüfek'' taktılar Erdoğan Katar'da böyle karşılandı Bir kadın daha kabusu yaşadı! Tek suçu ''ayrılmak'' istemesi İstanbul'da dehşet! Baba ölü bulundu, oğlu gözaltında PKK'nın hacker grubuna operasyon: Çok sayıda gözaltı var Bitrota vurgununda kilit isim yakalandı Balık fiyatları lodosla uçtu