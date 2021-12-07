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Özel Harekat'tan nefes kesen tatbikat

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nce ''Özel Harekat 2021 Yıl Sonu Tatbikatı'' düzenlendi. Özel harekatçıların tatbikatı film sahnelerini aratmadı.

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