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  4. Özel hastanede büyük panik! Onlarca hasta tahliye edildi

Özel hastanede büyük panik! Onlarca hasta tahliye edildi

Yalova’daki özel bir hastanenin acil servis katında meydana gelen yangın panik oluşturdu. Yangında hastanede bulunan 61 hasta ambulanslarla diğer hastanelere sevk edildi.

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