Anasayfa Video Galeriler Gündem Özel hastanede skandal: Doğumdan tam 10 ay sonra karnından çıkartıldı Özel hastanede skandal: Doğumdan tam 10 ay sonra karnından çıkartıldı 28 Haziran 2024 Cuma Saat: 13:41 Güncelleme: 28 Haziran 2024 Cuma 13:41 İstanbul Sultanbeyli'de 10 ay önce doğum yapan bir kadının karnında unutulan gazlı bez, ameliyatla alındı. Hastane tarafından aileye maddi tazminat teklifi sunulduğu iddia edilirken, aile dava açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667e935f7c4154d4480484e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan: ''Esad ile ailece görüşebiliriz'' Uzaklaştırma kararı yetmedi: Uzman çavuş eşini katledip, polisle çatıştı Kınalıada'da kıyamet koptu; polis hava ateş açtı 3 yaşındaki çocuğa yanlış teşhisle 2,5 yıl kemoterapi verdiler Trafik ışıklarında otomobile silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var Havuzda kimyasal madde felaketi: Islağa basan yandı Turiste farklı fiyatın yeni mekanı şimdi de İstanbul Boğazı oldu 6 suç örgütü daha çökertildi: 75 gözaltı Vantilatör hırsızı kendisini sosyal medyada görünce pişman oldu