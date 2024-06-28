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  4. Özel hastanede skandal: Doğumdan tam 10 ay sonra karnından çıkartıldı

Özel hastanede skandal: Doğumdan tam 10 ay sonra karnından çıkartıldı

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İstanbul Sultanbeyli'de 10 ay önce doğum yapan bir kadının karnında unutulan gazlı bez, ameliyatla alındı. Hastane tarafından aileye maddi tazminat teklifi sunulduğu iddia edilirken, aile dava açtı.

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