Anasayfa Video Galeriler Gündem Özel hastanede şoke eden görüntüler Özel hastanede şoke eden görüntüler 20 Kasım 2022 Pazar Saat: 11:15 Tokat'ta özel bir hastanede tedavi gören felçli hastanın boğazını sıkan sağlık çalışanı kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6379e223da4f4f51df28ebc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hainler için hesap zamanı! Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör yuvaları bombalandı İstanbul'da sokak ortasında şınav çektirdi FIFA'dan yasakçı Katar'a inat gibi seksi danslı Dünya Kupası şarkısı: Tukoh Taka Öğretmenin hayatını kabusa çevirdiler Petek Dinçöz'ün dönüşü efsane oldu; kumsalda büyüleyen dans şovu Eski Türk paralarıyla 15 yılda bir servet değerinde koleksiyon sahibi oldu ''İstanbul'un bazı bölgeleri var Somali gibi'' dedi ortalık karıştı Sultanbeyli’de 3 bina alev alev yandı İstanbul'da kiraya zam dehşeti! Ev sahibi duvarı deldi!