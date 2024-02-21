  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Özel okulda korkutan yangın!

Özel okulda korkutan yangın!

Güncelleme:

Antalya'nın Alanya ilçesine bir özel okulda çıkan yangında bazı sınıflar kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
17 yaşındaki sürücüye polis dayağı! Soruşturma başlatıldı
17 yaşındaki sürücüye polis dayağı! Soruşturma başlatıldı
İstanbul trafiğinde laf atma kavgası! Kadın ortalığı birbirine kattı
İstanbul trafiğinde laf atma kavgası! Kadın ortalığı birbirine kattı
Hobi olarak başlamıştı; devlet sanatçısı oldu
Hobi olarak başlamıştı; devlet sanatçısı oldu
Maden sahasında arama kurtarma çalışmaları durduruldu
Maden sahasında arama kurtarma çalışmaları durduruldu
Marmara'nın dibini boylayan gemi denizden çıkarılmayacak
Marmara'nın dibini boylayan gemi denizden çıkarılmayacak
BTP'nin Kadıköy adayı Nurcan Sabur, Alex heykelinin yanına pankartını astı
BTP'nin Kadıköy adayı Nurcan Sabur, Alex heykelinin yanına pankartını astı
İki ayda 2'nci kez oluyor: Eşini 2'nci kez fidye için kaçırdılar
İki ayda 2'nci kez oluyor: Eşini 2'nci kez fidye için kaçırdılar
Çinliler Ejderha Yılı'na İstanbul'da girdi
Çinliler Ejderha Yılı'na İstanbul'da girdi
İstanbul'da korkunç kaza: Fren yerine gaza basınca...
İstanbul'da korkunç kaza: Fren yerine gaza basınca...