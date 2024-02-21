Anasayfa Video Galeriler Gündem Özel okulda korkutan yangın! Özel okulda korkutan yangın! 21 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 15:50 Güncelleme: 21 Şubat 2024 Çarşamba 15:50 Antalya'nın Alanya ilçesine bir özel okulda çıkan yangında bazı sınıflar kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d5f1a4bb773f429e0abb43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 17 yaşındaki sürücüye polis dayağı! Soruşturma başlatıldı İstanbul trafiğinde laf atma kavgası! Kadın ortalığı birbirine kattı Hobi olarak başlamıştı; devlet sanatçısı oldu Maden sahasında arama kurtarma çalışmaları durduruldu Marmara'nın dibini boylayan gemi denizden çıkarılmayacak BTP'nin Kadıköy adayı Nurcan Sabur, Alex heykelinin yanına pankartını astı İki ayda 2'nci kez oluyor: Eşini 2'nci kez fidye için kaçırdılar Çinliler Ejderha Yılı'na İstanbul'da girdi İstanbul'da korkunç kaza: Fren yerine gaza basınca...