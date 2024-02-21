Özel okulda korkutan yangın!

Antalya'nın Alanya ilçesine bir özel okulda çıkan yangında bazı sınıflar kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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